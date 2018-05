Al GF un fatto grave durante la notte, la d'Urso tuona: "In arrivo un provvedimento"

La bufera che sta travolgendo il Grande Fratello non solo non si placa, ma si alimenta di ora in ora. Dopo il ritiro di diversi sponsor, che si sono dissociati dalle deplorevoli vicende delle ultime settimane, e l'esposto del Codacons all'Agcom che chiede l'oscuramento del programma, ora è la conduttrice del reality a parlare. E non la tocca piano.

A poche ore dalla diretta, Barbara d'Urso ha anticipato a Pomeriggio Cinque quanto accadrà nella Casa: "Io e voi siamo una cosa unica e vi voglio dare alcune anticipazioni. Questa sera accadranno molte cose. Per prima cosa Aida avrà la possibilità di rientrare in Casa. Ci saranno due confronti molto molto forti che due concorrenti avranno con due persone che arrivano dall'esterno. Quello che voi non potreste mai immaginare questa sera accadrà".

La vera bomba però riguarda un concorrente: "C'è un'altra cosa - ha spiegato ancora la d'Urso, visibilmente amareggiata - Voi sapete che all'interno della Casa la notte, per motivi di produzione, non ci sono le telecamere, quindi non vanno in onda le cose che accadono di notte. E' accaduta una cosa di cui non esistono le immagini. Non andranno mai in onda e quindi avrei potuto tacere, ma io ho un patto di onestà col pubblico che mi segue e ho deciso che questa cosa che è accaduta di notte porterà a un provvedimento. Questa sera ci sarà un provvedimento verso una persona che di notte ha fatto una cosa che a noi non è piaciuta e a me personalmente non è piaciuta per niente". Il Grande Fratello trema (e scricchiola).