GF, quanto guadagnano i concorrenti? I cachet

Tra le curiosità che più attanagliano i telespettatori del Grande Fratello c'è senza dubbio la domanda sui cachet incassati dai concorrenti. Quanto vale un giorno vissuto nella Casa? A rispondere al quesito è il giornalista Giuseppe Candela, una delle firme di punta di Dagospia.

Il "gettone", ovviamente, varia come sempre in base alla popolarità del personaggio. E se, quindi, gli inquilini cosiddetti "nip" avrebbero un fisso standard, per i personaggi già celebri, invece, la retribuzione si impennerebbe.

I cachet dei concorrenti del Grande Fratello

"Gira voce - si legge sul sito diretto da Roberto D'Agostino - Che i concorrenti nip del Grande Fratello intascherebbero a settimana 1.500 euro, discorso diverso per i volti già “noti” che popolano il programma di Barbara D’Urso". La più pagata sarebbe poi Aida Nizar, starlette spagnola "importata" dalla succursale iberica di Mediaset, che con i suoi eccessi ha costuito un vero e proprio volano per gli ascolti: "Come anticipato da Oggi Aida Nizar avrebbe strappato un contratto di ben 60 mila euro". Nessuna indiscrezione, invece, sugli altri famosi Simone Coccia Colaiuta, Lucia Bramieri, Veronica Satti e Luigi Mario Favoloso.