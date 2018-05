Grande Fratello, top e flop della terza puntata

Non scappa una risata nemmeno per sbaglio durante la terza puntata del Grande Fratello. L'ondata d'odio che questa settimana ha travolto la Casa e indignato il pubblico ha monopolizzato quasi tutta la diretta, in cui non sono mancati ulteriori battibecchi tra i concorrenti che si scaricavano la colpa a vicenda continuando quasi a ignorare la gravità dei fatti.

Ci ha pensato Barbara d'Urso a sturare le orecchie ai suoi "ragazzi", richiamandoli all'ordine, o meglio, alle più banali regole di civiltà e convivenza. Una squalifica - quella di Baye - e Aida e Luigi dritti in nomination per alcune frasi volgari e offensive, "oltre ogni limite" come ha fatto notare la padrona di casa: provvedimenti che, insieme alla figuraccia fatta davanti all'Italia intera, dovrebbero bastare, si spera, a placare gli animi all'interno della Casa di Cinecittà e a ridare un po' di dignità al reality.

"Vi prego di tornare a sorridere" ha chiesto la d'Urso (col cuore) a fine puntata, ma sarebbe il caso che a sorridere ci tornasse anche il pubblico.

I momenti migliori (e peggiori) della terza puntata