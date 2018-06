Rita Dalla Chiesa tuona contro Aida Nizar: "Ho visto un episodio oltraggioso, fuori dall'Italia"

Rita Dalla Chiesa, si sa, non le manda a dire. La conduttrice, 70 anni, lancia un durissimo attacco ad Aida Nizar, 42, ex concorrente del "Grande Fratello" e provocatrice nata, che qualche giorno fa si è tuffata nella Fontana di Trevi beccandosi una multa di 450 euro.

A far infuriare Rita, in particolare, l'arroganza con cui la soubrette spagnola (prestata da Tele Cinco a Canale 5 in occasione del reality di Barbara d'Urso) si sia rivolta alle forze dell'ordine dopo essere stata fermata. “#AidaNizar fuori dall’Italia - tuona su Twitter - Perché’ non la rispediscono in Spagna? Fossi stata in quei Vigili l’avrei portata al primo Comando di Fontana di Trevi e trattenuta per oltraggio a pubblico ufficiale. Fare la comparsa in tv non ti mette al riparo dalle regole da rispettare”.

A chi le ricorda che anche altre starlette come Valeria Marini hanno fatto un sexy bagno nella fontana, l'ex timoniera di "Forum" replica così: "Ma loro non si sono permesse l’arroganza della spagnola che ha pure trattato male i nostri Vigili #AidaNizar"

E ancora: "Bisognerebbe dire queste cose a chi l'ha portata in Italia...", dice un altro follower. Ancor più forte la replica di Rita: "Ha ragione. Ma e’ l’arroganza di questa persona che è’ insopportabile. Chi vuole stare, anche solo come comparsa, in televisione, non può’ permettersi questi atteggiamenti di derisione e di mancanza di rispetto".