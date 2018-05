Gf, Rodrigo svela il retroscena choc: "Ho conservato le costole nella casa di Londra"

La permanenza in Casa di Rodrigo Alves ha scatenato la curiosità dei ragazzi, che non perdono occasione per passare un po' di tempo con il "Ken umano" e farsi raccontare i dettagli di tutte le sue operazioni.

A suscitare più interesse è senza dubbio l'intervento alle costole. Rodrigo ne ha tolte 4 per avere un punto vita molto stretto, e proprio su questo ha fatto una rivelazione sorprendente: "Le ho conservate nella mia casa, a Londra. E' un'operazione che non rifarei, ho delle cicatrici molto grandi".

Gli interventi a cui si è sottoposto sono stati tantissimi e davvero all'avanguardia: "Mi hanno iniettato della placenta per un intervento vicino agli occhi. Ho fatto più volte il Prp nella testa, sul viso e sul collo". E oltre al volto plastico, anche il resto del corpo non è da meno: "Nei bicipiti ho messo il silicone, ma mi ha fatto molto male. E' stato un intervento di sette anni fa. Ho tanta 'manutenzione' da dover fare. E' molto stancante".

"E' bello essere una persona unica al mondo - ha detto - ma ho una responsabilità essendo un personaggio pubblico e devo dire che tutto questo può essere pericoloso".