Gf, controlli nelle valigie dopo la segnalazione del telefono: la verità di Barbara D'Urso

Cambia reality ma Striscia è sempre in agguato. Sotto la lente d'ingrandimento del tg satirico di Antonio Ricci due segnalazioni sul Grande Fratello arrivate dal pubblico: una presunta bestemmia di Simone Coccia Colaiuta e la presenza di un telefono in Casa "imboscato" da Veronica Satti.

Se l'audio di "Mister Pezzopane" è disturbato, decisamente più pulito è quello in cui la figlia di Bobby Solo chiede apertamente: "Dov'è il mio telefono?". E così la produzione è corsa a cercarlo, come ha spiegato Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque: "Non ci sottraiamo a nulla. Ho promesso che saremmo andati a controllare e lo abbiamo fatto".

"Il filmato di Simone è stato visionato attentamente, ma non si capisce nulla - ha chiarito la conduttrice - Per quanto riguarda i cellulari, invece, sono stati fatti ulteriori controlli nelle valigie e non esiste nessun telefono. Il Grande Fratello mi ha raccontato che negli anni c'è sempre stata questa cosa dei concorrenti, che sono abituati ad avere il telefono. C'è stato un rigorosissimo controllo e non è stato trovato niente. Continuate a segnalare le cose che non vi piacciono tramite Striscia e io andrò ad appurare".