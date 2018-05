Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso e Favoloso: "Ospite ideale di una conduttrice che si professa amica delle donne”

Con un lungo post su Facebook Selvaggia Lucarelli ha commentato quanto accaduto nell’ultima puntata del Grande Fratello, segnata dalla squalifica di Luigi Favoloso per aver indossato di notte a telecamere spente una maglietta con una scritta sessista non rivelata da Barbara d’Urso in trasmissione perché, ha detto, “sarebbe stato vergognoso ribadirla”.

Rispetto al contenuto di quella scritta, nelle ultime ore in rete è circolata l’ipotesi che si trattasse di “Selvaggia su*ca”, diretta dunque proprio a Selvaggia Lucarelli con cui in passato c’erano stati degli attriti mai sanati.

La penna del Fatto Quotidiano nonché giudice di Ballando con le stelle, si è così scagliata contro l’ex concorrente del Grande Fratello, ma anche contro la conduttrice:

“Qualche giorno fa un personaggio della casa del gf, alle 4 del mattino, ha protestato con chi non gli dava le sigarette infilandosi una maglietta su cui aveva scritto col rossetto "Selvaggia su*a". Lo aveva raccontato la mattina dopo Simone e il tizio in questione, parlando sottovoce con altri inquilini, si chiedeva preoccupato se l'avesse fatta troppo grossa. E' un personaggio che ho già diffidato in passato tramite avvocato per atteggiamenti dal sapore vagamente minatorio e calunnie sul conto di persone che mi sono vicine.

Il resto- chi sia e chi fosse anche prima di entrare- è stato ampiamente raccontato. Soprattutto da lui stesso, per cui non aggiungo nulla. Ed era in buona parte già noto” ha esordito la Lucarelli prima di arrivare a commentare l’accaduto su Canale 5 e il comportamento di Barbara d’Urso.

“Ieri sera, dall'alto della sua onestà intellettuale e sull'onda della sua strenua lotta contro il sessismo che la conduttrice ha ampiamente dimostrato inserendo nel cast un concorrente che collabora con i gruppi più indegnamente sessisti della rete (cosa ammessa nella casa, che quindi evidentemente andava bene), la conduttrice ha squalificato il concorrente "perchè ha scritto una cosa sessista su una maglietta".

Sorvolo sul fatto che si dicesse da giorni su vari siti che gli sponsor, già ritiratisi in massa per colpa di questo individuo, avessero chiesto la sua testa.

Facciamo che crediamo alla versione della punizione per la maglietta. In questo caso, ringrazio molto il cuore generoso e solidale della conduttrice, ho solo da farle presente che un paio di cose non tornano.

La prima è che se un concorrente offende una donna in presenza di altre persone e di telecamere e scegli di non dire in tv cosa ha detto e a chi, come minimo informi in privato quella donna in modo tale che lei possa difendersi in eventuali sedi legali. Nessuno mi ha chiamata. Nessuno mi ha consegnato le immagini. Anzi, sono pronta a scommettere che siano state fatte accuratamente sparire.

La seconda cosa è che anche se scegli di non dire il suo nome perchè quella donna non ti piace al punto che impedisci di nominarla agli ospiti in tutti i tuoi programmi (una cosa perfino comica), nel momento in cui però scomodi la parola sessismo, la solidarietà la devi avere fino in fondo. Pure nei confronti di chi non ti piace. Vera però, non all'acqua di rose.

Se su quella maglietta ci fosse stato scritto "D'Urso su*a" o "Boldrini su*a" o "De Filippi su*a" o "Toffanin su*a", quella persona sarebbe stata espulsa e eliminata da ogni palinsesto. Siccome però si parlava di me che nella sfera di priorità Mediaset e D'Urso conto poco, la terribile punizione per uno che scrive "suca" a una donna qualunque è stata la seguente: il tizio, in apertura di trasmissione, prima che la durissima, agghiacciante punizione si abbatta su di lui, ha 20 minuti di diretta in prima serata con la fidanzata. Perchè è sessista ma ci fa fare il 24% oh, mica si butta fuori senza usarlo. Il tizio viene poi espulso senza spiegare cosa abbia detto e a chi. Cioè, 10 minuti prima si parlava di aborto in prima serata, "suca" era un concetto troppo forte per parlarne in prima serata. Bah. Il tizio, sempre per punizione, viene invitato in studio per altri venti minuti di faccia a faccia con la conduttrice. E ha modo di spiegare "Ma io mica ho offeso le donne, ne ho offeso una specifica". Ah, allora ok.

Quindi la conclusione è che il concorrente sessista e non meritevole di far parte di un programma è stato punito con mezzo programma dedicato a lui. Grazie Barbara. Una punizione esemplare