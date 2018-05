La maglia di Selvaggia Lucarelli al veleno contro il GF: "Con me gli sponsor restano"

Un riferimento chiaro e puntuale quello di Selvaggia Lucarelli al reality show Grande Fratello e agli ultimi avvenimenti accaduti nella casa più spiata d'Italia. Durante la finale del programma "Ballando con le stelle" condotto da Milly Carlucci, l'opinionista ha indossato una maglia nera con la scritta bianca: "Comunque con me gli sponsor restano". Un riferimento, appunto, che non è sfuggito nemmeno ai telespettatori più distratti.

L'eliminazione di Favoloso e la fuga degli sponsor

Luigi Favoloso, ex compagno di Nina Moric, da qualche giorno è anche ex gieffino già perché il concorrente ha indossato una maglietta di notte a telecamere spente con su una scritta sessista. Il contenuto della dicitura non è stato rivelato e Barbara D'Urso ha commentato: "Sarebbe stato vergognoso ribadirla". Secondo alcune indiscrezioni, sulla maglietta indossata da Favoloso ci sarebbe stato scritto "Selvaggia su*a". Alla base di questo atteggiamento ci sarebbero degli attriti mai sanati tra Favoloso e Lucarelli che a quanto pare hanno avviato una "guerra di magliette".

La fuga degli sponsor dal GF

Il primo sponsor a tirare i remi in barca è stato Bellaoggi, azienda di make up che fino a poco tempo fa riforniva i concorrenti del reality con i suoi prodotti. La motivazione è legata all'atteggiamento dei ragazzi usato nelle scorse settimane, le scene di aggressione che sono anche costate la squalifica di Baye Dame e, più in generale, gli eventi negativi trasmessi in tv. Il secondo sponsor a lasciare la casa di Cinecittà è stato Screen Hair Care che non ha ancora divulgato un comunicato ufficiale ma ha reso note le sue intenzioni annunciando appunto una comunicazione alla stampa. Nientendo e Acqua Santacroce hanno assunto lo stesso atteggiamento e hanno interrotto la collaborazione. Altri sponsor, invece, hanno preso le distanze e si sono dissociati da quanto sta avvenendo: si tratta di Aran Cucine, Consilia, Steeplan e Salumi Beretta.“