Gf, richieste hot a Lucia e Filippo: bomba di Striscia, tutto pilotato?

Dopo 15 edizioni del Grande Fratello, la spinosa incognita è sempre la stessa: i concorrenti seguono un copione oppure sono davvero liberi di comportarsi come vogliono? A cercare di rispondere, o meglio di smascherare il reality, l'infaticabile Striscia la Notizia.

A finire sotto la lente d'ingrandimento del tg satirico di Antonio Ricci alcune frasi di Lucia. Durante una chiacchierata con Baye Dame, la settimana scorsa, la commessa romana si sarebbe lasciata sfuggire delle richieste arrivate dalla produzione sulla sua relazione con Filippo. Il Grande Fratello li avrebbe invitati ad essere più spinti davanti alle telecamere, magari approfittando delle riprese notturne, ma Lucia non ne vuole sapere. "Se dormo con Filippo dobbiamo essere solo io e Filippo" ha ribadito la ragazza intercettata da Striscia, che ha fatto notare anche come la regia in quel momento fa abbassare il volume dei microfoni.

Un episodio destinato a diventare un caso conoscendo le incessanti indagini di Staffelli&Co quando si tratta di reality.