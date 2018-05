Grande Fratello, top e flop della sesta puntata

Il Grande Fratello perde il suo smalto iniziale. Puntata moscia la sesta, che fa quasi rimpiangere il trash imperante delle scorse settimane, al quale tutto sommato ormai ci eravamo abituati. Non è bastato il ritorno di Nina Moric - che aveva già dato tutto martedì con la chicca del pony - né il cazziatone animalista della d'Urso a Filippo, o ancora la forzata suspense della doppia eliminazione: la noia l'ha fatta da padrona.

Sottotono anche gli opinionisti e taciturni i concorrenti in studio, ma di qualcuno di loro, diciamo la verità, non si è sentita la mancanza. Pochi anche i tentativi di rianimare la situazione da parte di Barbara d'Urso, impeccabile padrona di casa - come sempre - ma un po' assopita.

Sobrietà, quella a cui non siamo più avvezzi. Colpo di sonno docet.

I momenti migliori (e peggiori) della sesta puntata