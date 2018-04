Bullismo al GF, Simona Izzo: "Certamente verranno presi provvedimenti"

"Sono costernata rispetto a quello che sta succedendo nella Casa". Simona Izzo interviene sul caso bullismo scoppiato al Grande Fratello. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, l'opinionista si scaglia contro l'atteggiamento assunto da gran parte dei concorrenti nei confronti della collega Aida Nizar. "Sono certa che verranno presi gli opportuni provvedimenti".

Dopo Malgioglio, che ha minacciato di abbandonare il programma qualora non verranno presi provvedimenti nei confronti di Baye Dame (protagonista di una lite furiosa con la starlette spagnola), la Izzo si dice certa che la produzione interverrà a tal proposito: "La Casa dovrebbe essere occasione di un confronto costruttivo sulla vita e invece si trasforma in un'arena nella quale manifestare il peggio di sé - scrive nel post - Non è tollerabile che il branco si scagli con violenze verbali e psicologiche contro una persona, in questo caso una donna. E' una grande responsabilità essere un concorrente del GF e ciò che è successo non può essere sottovalutato".