Grande Fratello, è quasi rissa tra Simone e Baye Dame

Nella Casa del Grande Fratello non si perde tempo. Dopo il primo bacio, le prime liti e la sfilata degli uomini censurata perché troppo volgare, arriva anche la rissa sfiorata. Protagonisti del rovente faccia a faccia Simone e Baye Dame, che dopo un lunga e accesa discussione in salotto finiscono per affrontarsi a muso duro, tanto da spingere Alberto ad intervenire per dividerli e far placare gli animi.

"Fatti una camomilla" provoca Simone, ma Baye Dame non si lascia intimorire continuando a fissare il "rivale" dritto negli occhi, a pochi centimetri di distanza: "Non ho bisogno di nessuna camomilla".

Motivo della lite le parole del muscoloso fidanzato della Pezzopane nei confronti di Lucia. L'ha definita "gatta morta" perché non ha partecipato a un gioco insieme a tutti, e l'amico non ci ha pensato un attimo a difenderla, attaccando Simone che nel frattempo gli consigliava di non fare l'avvocato.

"Non faccio l'avvocato - ha precisato Baye Dame - Lei è una mia amica e me la difendo". Iniziano a delinearsi i primi schieramenti.