GF, Simone Coccia eliminato. La Pezzopane lo bacia, Aida attacca: "Sei un truffatore"

Bastone e carota per Simone Coccia Colaiuta al ritorno dal "Grande Fratello". L'ex spogliarellista, quinto classificato nel reality show di Canale 5, è arrivato in studio accolto dalla conduttrice Barbara d'Urso e ad aspettarlo c'erano gli attacchi di Aida Nizar e la dichiarazione d'amore della fidanzata, la onorevole Stefania Pezzopane.

L'attacco di Aida Nizar: "Sei un truffatore"

Simone non ha fatto in tempo a riabbracciare la conduttrice che Aida ha messo in scena la sua personalissima protesta. L'ex concorrente spagnola, infatti, ha dato le spalle alla telecamera e ha urlato contro Coccia: "Sei un quaquaraqua. Con Aida hanno buttato via lo stampo. Ho vinto nel cuore degli italiani. Sei un truffatore, una mezzasega, una persona vuota, non meritavi di arrivare in finale". Lui ha lasciato cadere la provocazione nel vuoto.

Stefania Pezzopane: "Per me hai vinto tu, ti amo tanto"

Dopo il bastone, la carota. In studio è arrivata la fidanzata Stefania, a cui è legato da 4 anni, e che gli ha riservato parole dolcissime: "Mai nella mia vita avrei immaginato di stare qui. Faccio un lavoro diverso da quello che fate voi così bene. Ma io sono innamorata di Simone e sono venuta a riprenderlo. Il gioco è stato bello, difficile e duro in alcuni momenti, ma per te è arrivato il tuo risultato: penso che tu abbia vinto, non il Grande Fratello, che vincerà qualcun'altro, ma hai vinto perché sei arrivato qui e la tua scommessa te la sei giocata tutta".

"Combatto ogni giorno per amore di Simone"

"Ho pensato tanto in queste settimane, ho sentito tanta ostilità. Io penso sia una missione combattere l'ostilità, il rancore e l'odio - ha proseguito, in riferimento a chi critica la loro storia - Non ci si può vergognare di amare, ci si deve vergognare di odiare. E' l'odio che è una vergogna. Io non mi sono mai vergognata di amare Simone e combatto ogni giorno per lui e per dimostrare qualcosa che, in realtà, non avrebbe bisogno di essere dimostrato. L'amore vince sempre e comunque".

E ancora: "Quando sono entrata nella Casa ho detto cose e da allora mi hanno scritto tante persone. Guido la rivolta delle piccolette, delle cicciottelle e di quelli col naso storto. Simone, combattiamo contro i pregiudizi. Io voglio ringraziare tutti. Ho capito che un sogno non va interrotto ma va sperimentato. E adesso, Simone, sarai più ricco e più forte. Ti amo tanto".

Simone bacia Stefania Pezzopane: "Quanto sei bella"

Simone, di tutta risposta, l'ha abbracciata e baciata. "E' stato difficile ma ho provato a fare un'esperienza pulita dando il meglio di me". Poi, guardandola, le ha detto dolcemente: "Quanto sei bella".