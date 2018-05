GF, Simone crolla: "Problemi grossi che non riesco più a tenermi". E spunta un 'segreto' nel suo passato

(Nel video in alto, il crollo di Simone Coccia Colaiuta)

"Non posso essere sempre d'acciaio". Simone Coccia Colaiuta è crollato. L'ex spogliarellista, 34 anni, attuale compagno della onorevole Stefania Pezzopane, ha avuto un momento di cedimento nella serata di ieri. Colpa di "problemi grossi" che appartengono al suo passato e che, in un contesto stantio come quello della Casa del Grande Fratello, sono tornati a farsi sentire.

A due settimane dalla finale, insomma, anche Simone, il "gigante" di questa edizione, ha lasciato cadere la sua corazza ed è scoppiato in lacrime. "Sto cedendo psicologicamente. Ci sono tante cose nella mia mente che nessuno sa, le so solo io, non le ho mai dette a nessuno - ha detto ad Alberto, accorso in giardino nel tentativo di tirargli su il morale - Me le sono tenute dentro e non riesco più a reggerle psicologicamente, sono cose personali della mia vita passata. Non le ho mai detto perché non voglio essere compatito, ma si tratta di problemi grossi".

Alberto ha provato a scoprire di che entità fossero questi problemi, ma Simone ha preferito non entrare nel dettaglio. "Hai problemi di salute?", ha chiesto. "No". "Tutti abbiamo problemi, devi essere forte e coraggioso. Non devi portare avanti vecchi problemi, hai una nuova vita: hai un figlio, una nuova compagna. Il passato è passato, si deve vivere per il presente, neanche per il futuro". "Nessuno può fare niente, devo essere io quello bravo a reagire", il congedo dell'abruzzese.