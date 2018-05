GF, "approccio ravvicinato" tra due uomini: la confessione bollente del Ken umano

Mentre Simone Coccia Colaiuta viene eletto ufficialmente primo finalista del Grande Fratello, fuori dalla Casa impazza il gossip sul suo conto. A lanciarlo Rodrigo Alves, alias Ken umano, che, ospite per qualche giorno dell'appartamento di Cinecittà, una volta uscito si lascia andare a retroscena e pettegolezzi. Al centro delle chiacchiere, in particolare, quel bagno senza veli avvenuto nella vasca idromassaggio del bagno. Tra Ken e Simone, infatti, ci sarebbe stato un "approccio un po' troppo ravvicinato". O almeno questo è ciò che va dicendo in giro Rodrigo e che viene puntualmente riportato dal sempre informatissimo giornalista Alberto Dandolo su "Dagospia".

"Il Ken umano - si legge sul sito diretto da Roberto D'Agostino - dice a destra e a manca di essere stato oggetto di attenzioni da parte di Simone Coccia, fidanzato della onorevole mignon Stefania Pezzopane. Il Ken sostiene che in una vasca idormassaggio il tatuato Simone avrebbe tentato un 'approccio' un po' troppo ravvicinato". Sarà vero? E' probabile anche che l'intenzione dell'ex imprenditore brasiliano sia semplicemente quella di far circolare qualche gossip sul suo conto, in modo da aumentare la sua popolarità nel nostro paese.

Ad ogni modo, l'episodio a cui Ken fa riferimento risale allo scorso 10 maggio. Il 35enne, infatti, si è concesso un po' di relax nell'idromassaggio con Simone, che si è prestato volentieri a insaponarlo e massaggiarlo. Tra i due poche parole, un po' per via della difficoltà linguistica e un po' perché Rodrigo non sembrava così tanto interessato ai discorsi che provava a intavolare Mister Pezzopane.