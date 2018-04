“Dove ti piace mordere?”: la chat ‘piccante’ tra Simone Coccia Colaiuta e Lucia Bramieri

La diretta della seconda puntata del Grande Fratello è stata l’occasione per fare chiarezza anche sullo scambio di messaggi piccanti tra Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta, quest'ultimo fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane.

Barbara d’Urso ha annunciato di essere in possesso della chat privata tra i due concorrenti del reality, e per chiarire chi dei due avesse iniziato la discussa corrispondenza, ha chiesto ad entrambi di rispondere ad alcune domande l’uno all’insaputa dell’altra.

"Ho scritto io per primo a Lucia, il numero ce lo siamo scambiati tramite Messenger” ha detto Simone; “Ci eravamo contattati attraverso Messenger. Non ricordo chi per primo contattò l'altro, ma so che ci eravamo scritti perché avevano parlato di noi come possibili concorrenti dell'Isola dei famosi” ha replicato Lucia.

"I nostri sms non erano a sfondo erotico, ma una via di mezzo” ha aggiunto ancora Coccia: “Lucia è stata brava perché non mi ha dato retta".

Lucia Bramieri ha poi sottolineato la sua buona fede: "Ha fatto un po' il galletto, non so cosa avesse per la testa. Non ci eravamo mai incontrati, l'ho visto per la prima volta qua. Sapevo che era fidanzato e stoppai i contatti”.

È stato allora che Barbara d’Urso ha chiesto a Simone di poter leggere almeno un messaggio della chat in questione: ”Trovo tutto molto divertente, se non fosse per il fatto che lui è già fidanzato ed era fidanzato all'epoca degli sms. Il contenuto di un messaggio recita: ‘Dove ti piace mordere?’”.

Quel messaggio inviato all’1.20 di notte è stato spiegato così da Simone: “Parlavo pure di un panino, di una cosa...a me all'una di notte viene anche fame!”.

Chiamati dalla conduttrice ad aprire un pacco, Simone e Lucia hanno scoperto un maglione per due da indossare insieme nei prossimi giorni.