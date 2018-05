Gf, Simone è il primo finalista e Angelo va fuori

Una catena di nomination a sorpresa nei confronti degli uomini ha portato al televoto Simone, Angelo e Filippo. Arrivati fino in studio per scoprire il verdetto, Angelo e Filippo tornano in Casa perché "salvi" mentre a Simone viene fatto credere di essere stato eliminato.

Tutto un tranello per mister Pezzopane che in realtà è il primo finalista e in lacrime torna dagli altri. Insieme a lui, però, in Casa entra anche la busta con il nome del vero eliminato, Angelo. Il "ken italiano" lascia il reality a due settimane dalla finale.