GF, lo sponsor tronca la collaborazione: “Ci dissociamo da questi eventi negativi"

Barbara d’Urso avrà anche strigliato i concorrenti del “suo” Grande Fratello e comminato severi provvedimenti ai colpevoli dei deprecabili comportamenti tenuti nella Casa di Cinecittà, ma quanto avvenuto sotto gli occhi di milioni di italiani non è episodio così trascurabile per uno degli sponsor del programma.

E così ‘Bellaoggi’, azienda di make up che fino a poco tempo fa riforniva i concorrenti del reality con i suoi prodotti, ha voluto interrompere ufficialmente la sua collaborazione con la trasmissione in onda su Canale 5.

La motivazione è legata all'atteggiamento dei ragazzi usato nelle scorse settimane, le scene di aggressione che sono anche costate la squalifica di Baye Dame e, più in generale, gli eventi negativi trasmessi in tv.

Dalla pagina ufficiale social, Bellaoggi ha così spiegato la sua decisione:

“BELLAOGGI si dissocia formalmente dagli atti e dai comportamenti da ultimo registrati nell’ambito dell’attuale XV edizione del Grande Fratello. Comprende profondamente la reazione dei suoi consumatori, fan e di ogni voce che si è sollevata sui social networks rispetto a tali ultimi accadimenti.

In BELLAOGGI lavoriamo quotidianamente per proporre un mondo di bellezza, unico, concreto ed accessibile a tutti.

Siamo convinti che la bellezza non potrà mai esistere accanto a nessuna forma di violenza o discriminazione.

La nostra presenza in Grande Fratello si inseriva in un piano di visibilità televisiva del marchio.

In segno di concreta dissociazione da questi eventi negativi, BELLAOGGI, con la massima attenzione e rispetto delle opinioni, comunica, con effetto immediato, la decisione di interrompere ogni attività di sponsorizzazione di questa edizione del Grande Fratello.

Comunica inoltre che ogni riferimento e contenuto su questa edizione televisiva verrà rimosso dalle proprie pagine presenti sui social networks e dal proprio sito internet”.