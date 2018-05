GF, televoto pilotato? "Nella puntata di martedì stranezze sull’eliminazione di Aida"

Ci risiamo: sotto la lente di ingrandimento di ‘Striscia la notizia’ tornano ad essere presenti alcuni dettagli relativi alle dinamiche del Grande Fratello che continuano a non convincere per limpidezza i telespettatori del tg satirico di Canale 5.

Dopo i dubbi relativi ad un presunto copione seguito dai concorrenti, ieri è stata la volta delle stranezze inerenti al televoto che nella quarta puntata dell’8 maggio ha decretato l’eliminazione di Aida Nizar e la contestuale permanenza nella Casa di Cinecittà di Luigi Mario Favoloso.

Grande Fratello, televoto pilotato? I tre indizi

Il primo presunto segnale della preventiva decisione dell’eliminazione della spagnola a televoto ancora aperto, secondo alcuni utenti, risiederebbe in un video postato da Barbara d’Urso prima della puntata che mostrerebbe il gobbo con la scritta “Eliminato vs Malgioglio” (quest’ultimo notoriamente in polemica con Aida).

Il secondo elemento sospetto si sarebbe avuto quando, arrivata in studio l’eliminata Aida, Cristiano Malgioglio si sarebbe voltato di spalle a lei e avrebbe chiesto direttive su quando voltarsi a tale “Tommaso”, nome che – evidenzia Striscia – è anche quello di un autore del programma.

Il terzo sospetto, infine, starebbe nel cuore con la scritta Aida che Simona Izzo ha donato all’eliminata e che è stato notato già all’inizio della puntata – e dunque a televoto ancora aperto – sulla alle spalle dell’opinionista.

Coincidenze o qualcosa di più? Al tg di Antonio Ricci il compito di indagare, a Barbara d’Urso l’onere di spiegare le stranezze, per quanto già durante 'Pomeriggio Cinque' in onda ieri (duqnue prima di Striscia la Notizia), la conduttrice ha assicurato che la limpidezza del televoto. “Lo so che è amata dal web, anche io la amo, eppure è stata la più votata” ha dichiarato la d’Urso su Aida Nizar. “Voto truccato? Ma come si fa a truccare un televoto? Il 51%, una percentuale così alta, non può essere taroccata".