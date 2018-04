Grande Fratello, telefono nascosto in casa? Lo scivolone di Veronica

Non c'è forse mai stata un'edizione del Grande Fratello (Nip e Vip) nella quale non sia scattato l'allarme telefono nascosto. E, a pochi giorni dal nuovo inizio del reality, il mistero torna. A non passare inosservata è stata una frase detta da Veronica Satti, figlia di Bobby Solo e già tra le protagoniste di questo Gf Nip proprio per il controverso rapporto con il padre.

Mentre stava parlando con alcuni coinquilini, la ragazza avrebbe detto: "Dopo te lo faccio vedere al telefono". Solo una frase sfuggita alla gieffina, abituata ad avere sempre lo smartphone con sé nella vita di tutti i giorni, o davvero la Satti sarà in possesso di un telefono nascosto nella casa?

Ovviamente quella frase detta dalla figlia di Bobby Solo non è passata inosservata ai telespettatori più affiatati, che seguono praticamente 24 ore su 24 il reality condotto da Barbara D'Urso e che continueranno ad indagare sulla questione.

Ricordiamo che anche nelle passate edizioni si parlò di presunti telefoni nella casa di Cinecittà. Ma tutto fu sempre smentito. Questa volta anche sarà un falso allarme? Aspettiamo martedì sera per vedere se Barbara D'Urso sceglierà di affrontare l'argomento o farà finta di niente.