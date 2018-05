Grande Fratello, quarta puntata: top e flop

All'una meno un quarto di notte Barbara d'Urso, in diretta da ormai tre ore e mezza, annuncia: "Devono succedere ancora moltissimissime cose". Lo fa con quell'amore per i superlativi che costruiscono il suo personaggio e che stanno segnando in toto questa edizione del Grande Fratello. L'apice di tutto ciò sembra essere proprio la quarta puntata, in onda martedì 8 maggio, con iperboli sparse di concorrenti un po' bulletti e scelte di vita estreme alla "Ken umano". Vette kitsch inedite per la tv italiana, roba da far impallidire il microcosmo di "Avanti un altro", ma già viste in Spagna e dintorni. Storie di vite al limite di cui la conduttrice è divertita cantrice, ma anche cafonaggine oltre i limiti che la stessa Barbarella redarguisce (ma non sempre abbastanza).

C'è Luigi Mario Favoloso che viene rimproverato come uno scolaretto qualsiasi perché della onorevole Stefania Pezzopane dice "Si fa prima a saltare sopra che a girarle intorno". C'è la nuova figuraccia di Baye Dame, che ottiene la possibilità di entrare nella Casa dopo la squalifica ma evita volutamente quella Aida Nizar che una settimana fa ha aggredito verbalmente (tanto da suscitare l'intervento del Telefono Rosa). E poi le gesta di Filippo Contri, ovvero l'uomo dei record: colui che in sole due settimane da protagonista in tv è riuscito a beccarsi una querela da Asia Argento per insulti non ben specificati. E accade così che una come la Nizar, provocatrice nata e professionista dei reality show - nonché urlatrice di un "Tornatene in Senegal" gridato a Baye - diventi la più innocua. Ultimo arrivato l'ospite d'onore Rodrigo Alves: imprenditore brasiliano super ritoccato che è arrivato a farsi togliere le costole per assomigliare al fidanzato di Barbie.

La rete contro Favoloso: #cheschifo trend topic

Sull'onda degli estremi, gli ascolti volano e la rete esplode. Ieri un episodio mai accaduto prima: su Twitter, l'hashtag #cheschifo era tra i trend topic. Nel mirino della rete, in particolare, la mancata eliminazione di Favoloso, che in queste settimane non ha smesso di far discutere: prima per aver "tradito" la compagna (da quattro anni) Nina Moric, poi per offese a sfondo sessuale ad Aida, ancora per il "La Festa della Liberazione è sbagliata" pronunciato il 25 aprile. Ma coloro che si lamentano sui social sono gli stessi che votano (e che permettono alla trasmissione di toccare picchi del 40%): e allora il corto circuito si annulla.

A spiccare in mezzo a cime deliranti, sono sprazzi di genuinità e volti puliti. In particolare quello di Alessia Prete - che non a caso è data tra i papabili vincitori - concorrente torinese candidamente cotta del coinquilino Matteo Gentili e soprattutto sempre coerente con se stessa: è anche la preferita di Barbara.

Tutto il resto (più o meno), poi, si perdona di fronte alla ammirevole dedizione della d'Urso che, tra il GF, Domenica Live e Pomeriggio 5, va avanti come un treno e alle due del mattino è ancora nell'acquario dell'appartamento di Cinecittà ad osservare il suo minimondo, il suo Fantabosco, il suo teatro dell'assurdo. "E' il Grande Fratello delle storie, anche un po' pazze", aveva detto prima del debutto, ad aprile. Conduttrice, opinionista, autrice in campo e, a questo punto, pure un po' psicologa: vera padrona di Casa. Il trucco è trasformare il voyeurismo in analisi.