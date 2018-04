GF, urla fuori dalla Casa: sono per Aida Nizar | VIDEO

Torna finalmente il sorriso sul volto di Aida Nizar. Merito di alcuni fan che hanno organizzato una "gita" fuori dalla Casa del Grande Fratello per urlarle tutto il loro sostegno in questi giorni difficili in cui si trova al centro delle tensioni con gli altri coinquilini.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio. Aida era in giardino insieme a Luigi Mario Favoloso quando all'improvviso ha sentito arrivare le grida oltre le mura. "Aida, sei la numero uno! Sei fantastica, amiamo la vita come te!" sono state le parole di supporto alla donna. Lei, stupita del gesto d'affetto, ha appoggiato per terra la scondella in mano, è salita in piedi su una sdraio e ha urlato: "Grazie mille". Poi, rivolgendosi a Luigi, ha aggiunto: "Sono loro a comandare tutto questo". Lui, tra i meno empatici con la Niza, ha commentato con uno stizzito: "Sarà qualche parente..."

Aida Nizar e il caso "bullismo" al Grande Fratello

La trovata dei fan si è rivelata essere una vera e propria boccata d'ossigeno per la starlette spagnola, che sta avendo grande difficoltà nel riuscire a stabilire un rapporto sereno con gli altri inquilini. Le resistenze sono da entrambe le parti: se Aida è un'ottima provocatrice, i coinquilini dal canto loro non hanno risparmiato di offenderla ed umiliarla, tanto che in rete si è gridato al "bullismo del gruppo contro una". Le offese rivolte alla 42enne spagnola in queste ore si stanno facendo sempre più pesanti ed è certo che lunedì nella prossima puntata arriveranno provvedimenti da parte della produzione.