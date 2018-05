Gf, la fidanzata di Veronica entra in Casa

Prima le loro immagini in Confessionale, poi una florida felce in salotto - simbolo del loro amore - infine l'incontro. Una bellissima sorpresa per Veronica che ha potuto riabbracciare la fidanzata Valentina, in Casa per qualche minuto.

"Un amore puro - commenta Malgioglio - E' bellissimo vedere queste immagini. Amatevi ragazzi". Un messaggio che lancia anche la padrona di Casa: "Se stasera, davanti a questa scena, anche solo una mamma o un papà di una ragazza omosessuale riesce a capire la bellezza di questo amore e ad accettarlo, oppure una ragazza riesce a dirlo ai propri genitori, io ho vinto".