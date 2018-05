Gf, Veronica bacia Lucia: "Per me sei casa"

A pochi giorni dalla finale l'emozione si fa sentire e i ragazzi iniziano a tirare le somme di questa splendida esperienza. Nella Casa sono nati amori, ma anche bellissime amicizie come quella tra Veronica e Lucia.

Vivere così vicine per settimane, lontane dal mondo esterno, ha fatto riscoprire a entrambe la bellezza delle cose semplici, come appunto scambiare quattro chiacchiere su un divano con un'amica. "Io prima di questa esperienza volevo sempre uscire, andare fuori - ha rivelato Lucia - Adesso invece mi rendo conto che anche stare così a casa con persone a cui tieni è bello".

Spiazzante la risposta di Lucia: "Io provo le stesse cose. Tu per me sei casa". Le due amiche, commosse, si lasciano andare a un intenso abbraccio, condito da un bacio sulle labbra, poi Veronica si trattiene: "Basta, non posso fare quella caruccia e tenera ogni due minuti".