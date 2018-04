Gf, Veronica piange per il rifiuto del padre Bobby Solo: le lacrime e la dolce sorpresa

Ancora provata dall’uscita di Valerio dalla casa del Grande Fratello, Veronica Satti ha dovuto ascoltare le parole che il padre Bobby Solo ha rilasciato giorni fa su quanto affermato dalla ragazza sul suo conto e fare i conti con la propria emotività.

"Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all'età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati” aveva detto il cantante

“Non l’ho sputtanato, io ho raccontato una storia. Non mi sembra ridicolo il ricongiungimento. Non mi arrenderò. Questo è il GF di Veronica, non della figlia di Bobby Solo” ha affermato la ragazza in lacrime, certa di voler riconquistare l’affetto del padre.

“Io non capisco perché un padre ti lascia a 13 anni…. Lui mi ha abbandonato di punto in bianco. È stato uno shock” ha aggiunto Veronica.

È stato allora che Cristiano Malgioglio ha detto la sua sulla vicenda e si è rivolto direttamente a Bobby Solo che aveva parlato anche del ruolo di opinionista del cantautore all’interno del programma: “Roberto, non mi piace che hai detto che io vengo pagato e per questo sono qui. Non stai facendo una bella figura. Ma che cuore hai? Abbraccia tua figlia, è la cosa più bella della vita” ha esclamato.

Veronica, poi, ha potuto incontrare la sua mamma, entrata a sorpresa nella Casa: “Tuo padre non lo hai visto per 15 anni per altri mesi che vuoi che sia. Ti guardiamo e siamo orgogliosi di te, non accusarti di nulla” ha detto alla figlia in lacrime.