Grande Fratello 2018, Veronica Satti concorrente: scheda e foto

Veronica Satti è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile 2018.

Chi è Veronica Satti

Età: 28 anni

Data di nascita: 16 marzo 1990

Luogo: Genova

Vive a: Genova

Stato civile: nubile

Studi effettuati: diploma da decoratrice d’interni e pittura decorativa

Lavoro: disoccupata

Esperienze nello spettacolo: Domenica Live

Veronica Satti è la figlia di Bobby Solo e Mimma Foti (ex corista del cantante). E’ una grande appassionata di cinema, predilige i film horror e i cartoni animati della Disney. Da 2 anni è fidanzata con Valentina.

Da 13 anni non ha più rapporti con il padre, infatti, quando Veronica aveva 14 anni, il padre ha deciso di non vederla: “All’inizio ho creduto che l’avesse fatto perché quel giorno avevo fatto i capricci, poi non ho saputo darmi altre spiegazioni. Gli ho chiesto molte volte il perché, ma lui non vuole parlarmi se non tramite avvocati”.

Veronica ha vissuto un’adolescenza travagliata che l’ha segnata profondamente, ma crescendo ha lavorato su se stessa e ora conosce i propri limiti, ma anche le proprie potenzialità e sente il bisogno di mettere a posto l’ultimo tassello per sentirsi una donna realizzata: riabbracciare finalmente il padre e dirgli che lo ha perdonato.