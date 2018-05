GF, Veronica e Lucia amiche speciali: dolce bacio in giardino

(Nel video in alto, Veronica consola Lucia)

E' un momento delicato per Lucia Orlando. La bella romana del Grande Fratello sta cercando di trovare un nuovo equilibrio dopo la fine della storia con Filippo Contri. A sostenerla l'ormai inseparabile amica Veronica Satti, figlia di Bobby Solo.

Per ammettendo che rompere con Filippo sia stata una decisione giusta da prendere, infatti, Lucia non nasconde di avere alcuni momenti di debolezza. Così, duranta una chiacchierata in giardino, Veronica le fa sentire tutto il suo sostegno con confidenze, tenerezze ed un dolcissimo bacio a fior di labbra.

E' molto bello il legame che si è creato tra le due ragazze negli ultimi giorni: le due sono sempre più vicine e il loro affiatamento lascia immaginare che l'affetto durerà anche dopo la fine del reality di Canale 5.