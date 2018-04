Mentre una prima coppia sembra essere nata nella casa del Grande Fratello (quella composta da Lucia e Filippo), non è ancora ben chiaro quale sia il rapporto tra Veronica Satti e Valerio Logrieco. La prima, poche ore fa, ha dichiarato di avere una fidanzata, di nome Valentina, fuori dalle mura della Casa. Eppure qualcosa non torna.

La stessa ragazza, infatti, ha sussurrato un "mi piaci" all'orecchio del coinquilino, ma il super bono le ha risposto: "Ti vedo solo come un'amica". Una dichiarazione che non è passata inosservata ai fan del Gf e che ha mandato in crisi entrambi i concorrenti, tra i quali è nato un bel feeling in questi primi giorni di reality.

Poco dopo aver detto quelle parole Veronica ha voluto dare una spiegazione al coinquilino: lei e Valerio, infatti, si sono appartati in giardino e hanno ripreso l'argomento. Il superbono si è detto un po' scosso dalla dichiarazione della coinquilina, quest'ultima gli ha chiesto scusa, dicendo di aver traslato su di lui la figura di Valentina (la fidanzata), ma di essere convinta dei suoi sentimenti per la compagna.

Quando ogni dubbio sembrava essere rientrato, però, è stata la stessa Satti a riscatenare perplessità: "Penso che se non fossi stata fidanzata, io e te potevamo essere una papabile coppia". Insomma, la ragazza non sembra essere tanto convinta della sua identità.