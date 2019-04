Grande Fratello, è Barbara show con Malgioglio e Zanicchi. Dalla figlia di Rutelli alla sexy prof di lettere

A Roma ci sono 10 gradi, il cielo è grigio e promette pioggia, ma Barbara d'Urso è senza maniche. Indossa un mini abito attilato e confezionato per l'occasione con su scritto "Ragazziiii... #Gf16", perché oggi è il grande giorno: la presentazione del suo 'Grande Fratello 16'. La travolgente conduttrice ha il fuoco addosso, e allora ci pensa lei a scaldare l'atmosfera, con la complicità spiccata degli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, già prodighi di battute ed esilaranti doppi sensi, e con l'introduzione dei suoi concorrenti "pimpanti". Dieci puntate a partire da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5. E anche stavolta si prospetta un'edizione a metà tra "vip" e "nip" ("Il nostro obiettivo è raccontare storie forti che sappiano sorprendere, senza preoccuparci delle etichette", dice il capo progetto Andrea Palazzo, anticipando ogni polemica su tecnicismi vari).

Dalla figlia di Rutelli alla sexy prof di lettere, tra "gnocche" e "addominalati"

Nel cast 16 concorrenti (almeno in partenza), tra cui spicca il nome di Serena Rutelli, estetista 29enne ma soprattutto figlia adottiva dell'ex sindaco di Roma Francesco e della giornalista Barbara Palombelli: "I miei genitori si sono rassegnati al mio sogno", scherza. Poi altri 4 volti "non famosi". "Tre gnocche ed un addominalato", dice Barbara, nel pieno del suo lessico deliziosamente 'd'ursista' (e Palazzo sorride: "Sono vere e proprie categorie umane"). Sono Angela, Audrey, Erica, Daniele, attualmente già reclusi nel "Grande Ranch" a Tivoli, una sorta di prologo del reality cominciato ieri. Presentata in conferenza anche Ambra, sexy professoressa di lettere antiche e modella ("Sì, gli alunni subiscono il mio fascino, ma poi capiscono che sono una stronza", tiene a precisare).

Spazio poi ai famosi, che bene o male hanno avuto tutti a che fare con gli show pomeridiani di Barbara, ormai un vero e proprio "mini mondo" e volano per i concorrenti da reality. Si tratta del fumantino Christian Imparato, 23 anni, ex protagonista di 'Io Canto', che annuncia: "Ho un carattere spigoloso, finalmente morirà l'idea dell'angioletto che cantava da bambino"; Ivana Icardi, 23, sorella del calciatore Mauro in (presunta) lite con la cognata Wanda Nara, come nella migliore delle beghe provinciali; Kikò Nalli, 49, ex marito di Tina Cipollari "e infatti se c'è qualche co-inquilina interessante mi ci butto, ma guai a chi tocca Tina". A scegliere gli inquilini della Casa è stata anche Barbara, mai circoscritta al semplice ruolo di conduttrice, ma anche autrice: "La scelta dei concorrenti è avvenuta anche a casa mia, insieme agli autori, tra una Domenica Live e l'altra". E infatti ad "ingrassare" il cast arriverà anche il leggendario Dottor Lemme, il dietologo dei vip, ma solo per una settimana.

Iva Zanicchi: "Se Maria (De Filippi, ndr) è Maria, Barbara è San Giuseppe"

Due le novità principali: il 'Camping Carmelita' (che sostituisce il 'Lido Carmelita' dell'anno scorso) e un 'Bed and Breakfast', che fungerà da link con 'Live - Non è la d'Urso' (l'altro show di prima serata di Barbara) e dove forse arriveranno ospiti. Altra innovazione è Iva Zanicchi nel ruolo di opinionista: è la sua prima volta al GF (partecipò a 'Music Farm') ed è affiancata dal veterano Cristiano Malgioglio. "Negli ultimi due anni è come se fossi rinata ed il Grande Fratello è una degna conclusione - racconta - Quando Barbara mi ha chiamato, ho accettato subito. Se Maria (De Filippi, ndr) è Maria, lei è il San Giuseppe della tv italiana".

D'Urso: "Temo la sovraesposizione, ma sono al servizio dell'azienda"

E San Giuseppe, infatti, gestisce quattro programmi contemporaneamente: oltre a Non è la d'Urso e GF, anche Pomeriggio 5 e Domenica Live. "Più cose le chiediamo e più dice di sì. E porta tutto al successo", dice Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. Ma lo stakanovismo è sempre a rischio "sovrasposizione". "Certo che temo la sovraesposizione - dice la conduttrice - Ma ho sposato una filosofia con l'azienda: quando hanno bisogno di me, ci sono. Nel caso di 'Non è la d'Urso', per Mediaset era importante fare il 12% di share al mercoledì sera e io mi sono immolata. Stiamo andando bene. La Rai, per la prima volta, ha raddoppiato Montalbano: ero convinta di tornare a casa e trovare il 9%, invece abbiamo fatto il 14%". Come riesce a coordinare tutto? "Dormo poco, uso molti integratori e un protocollo alcalino". Ma se avesse più tempo "starei con i miei figli, che sono in giro per il mondo. E mi piacerebbe avere qualcuno con cui condividere un amore. Poi coltivo la passione per la danza".

Ascolti, l'obiettivo è il 16% di share

Quanto invece alla possibile stanchezza da reality - che sembra aver regalato una stagione poco fortunata all'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip - rispondono indirettamente le parole pronunciate da Leonardo Pasquinelli, produttore Endemol Shine Italy: "Il Grande Fratello è un reality che dura da tempo (19 anni, ndr) e che durerà ancora molto. Se siamo stanchi? Noi no e neanche Barbara. E' un programma che si basa sulle storie e il mondo è fatto di storie. Vanno raccontate con stile, emozione, allegria, mantenendo sempre pulizia e determinazione". Alcuni dei nomi annunciati, peraltro, sembrano in potenza più forti di quelli protagonisti dell'ultimo Gf Vip stesso. L'obiettivo di ascolti? "Non potremmo mai replicare l'edizione boom dell'anno scorso dichiara la padrona di casa - L'Isola, che è andata benissimo, ha fatto il 16. Mi accontenterei di arrivare a quei livelli".