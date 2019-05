GF, Giorgio su di giri nel confronto con la De Andrè: Barbara d'Urso lo caccia

(Nel video sopra l'acceso confronto tra Giorgio e Francesca in casa)

Nuovo round in Casa tra Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini, rientrato durante la diretta di lunedì per un altro confronto. Le prove del tradimento di lui sarebbero schiaccianti, ma l'ammissione è arrivata dopo interminabili (e imbarazzanti) minuti di giri di parole, giochetti e accuse di complotto.

Giorgio, visibilmente su di giri, si è più volte avvicinato a Francesca in modo veemente, stringendola contro la sua volontà e provocando l'ira di Barbara d'Urso che dallo studio lo intimava ad allontanarsi. "Stavi stringendo un po' troppo quelle mani sulla faccia di Francesca" e dopo averlo messo in guardia torna sulla questione del tradimento. Giorgio, ormai fuori controllo, ha poi accusato il programma di sfruttare questa vicenda per gli ascolti per poi avventarsi di nuovo su Francesca. E' stato allora che Carmelita lo ha cacciato: "Non abbiamo bisogno di fare audience con te che ti chiudi in macchina, ma io ho il dovere di avvisare Francesca che è lì in Casa. Vai fuori, vai vai!".

"Sono scioccata" ha ribadito poco dopo in studio la conduttrice, ma ancora più scioccato è il pubblico che ha assistito a un simile siparietto.