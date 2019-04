Serena Rutelli al GF, Barbara Palombelli rompe il silenzio: "Sono in ansia" | VIDEO

Un collegamento tra "Barbare" per anticipare l'ingresso di Serena Rutelli al 'Grande Fratello'. Questa mattina Barbara Palombelli, conduttrice di 'Forum', si è collegata con Barbara d'Urso per commentare l'approdo della figlia Serena nella Casa più spiata d'Italia. Ed ha ammesso tutta la sua agitazione per il debutto della ragazza in tv.

"Come stai tu, mamma Barbara?", ha chiesto la timoiera del GF. E Palombelli ha confessato: "Sono abbastanza in ansia, perché stasera c’è anche mia figlia con i tuoi ragazzi. Però tu sai come me che il Grande Fratello è stato un modello anche per la politica, perché in queste ore si stanno scegliendo tutti i candidati delle liste come tu più o meno hai scelto i tuoi concorrenti". La d'Urso ha quindi raccontato di essere rimasta piacevolmente sorpresa da Serena, estetista 29enne, adottata da Palombelli e Rutelli vent'anni fa. E qui la presentatrice di Forum si è emozionata: "Mi fai commuovere - ha detto - perché mi viene un groppo alla gola. Meglio che chiudo il collegamento".

Nel corso dell'incursione a Forum, Barbara d'Urso ha anche anticipato il nome di un'altra concorrente ufficiale del reality: si tratta di Jessica Mazzoli, famosa per la relazione avuta con il cantante Morgan, da cui ha avuto la figlia Lara (e con cui è in lite). Oltre a lei i già annunciati Kikò Nalli, Cristian Imparato, Ivana Icardi.