Chi è Alberico Lemme, "ospite" del Grande Fratello 2019: lavoro, vita privata, foto

Alberico Lemme è uno degli "ospiti" del Grande Fratello 2019, il reality show in onda a partire da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Barbara d'Urso e gli opinionisti Cristiano Maglioglio ed Iva Zanicchi.

Lemme, anche conosciuto come "dietologo dei vip", si ferma nella Casa solamente per una settimana. Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere su di lui, dalla carriera alla vita privata.

Alberico Lemme, lavoro

Nato a Chieti nel 1958, Alberico Lemme è un farmacista conosciuto dal grande pubblico televisivo come "dietologo dei vip". Sono tanti, infatti, i personaggi dello spettacolo che si sarebbero rivolti a lui per perdere peso: oltre a Flavio Briatore, anche Lorella Cuccarini, Silvio Berlusconi, Lucio Presta, Romina Power.

La notorietà è arrivata negli ultimi anni, quando si è imposto come vero e proprio "personaggio" nei talk pomeridiani di Barbara d'Urso (Pomeriggio 5 e Domenica Live), in virtù del suo carattere schietto e fumantino. "Ci tengo a precisare che non sono un personaggio costruito a tavolino - scrive sul suo sito ufficiale - Sono proprio così, sempre me stesso, fuori di testa, non cerco l’approvazione degli altri e tanto meno la vostra, non ho mai paura di dire la verità. Non ho nessun obiettivo e nessuna finalità, neanche quella di cambiare il mondo, cosa che ad ogni modo farò; succederà a vostra insaputa, nonostante voi vi opponiate con tutte le vostre forze, usando il vostro cervello emotivo nei miei confronti".



Alberico Lemme, vita privata

Lemme è single e non è interessato a trovare una donna: "Non mi hanno fatto nulla, mia madre è una bravissima donna, non mi ha trattato male da bambino, non ho vissuto neanche delusioni causate da altre donne. Ho solo verificato che il cervello femminile è emotivo", ha spiegato. Ha due figli.

Alberico Lemme, partecipazione ad altri talent show

Nessuno