Chi è Cristian Imparato, concorrente del Grande Fratello 2019: lavoro, vita privata, foto

Cristian Imparato è un concorrente del Grande Fratello 2019, il reality show in onda a partire da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Barbara d'Urso e gli opinionisti Cristiano Maglioglio ed Iva Zanicchi. Ma chi è Cristian Imparato? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere su di lei, dalla carriera alla vita privata.

Cristian Imparato, carriera

Nato a Palermo nel 1996, Cristian Imparato è diventato famoso nel 2010, a seguito della vittoria ad 'Io Canto', il baby talent condotto da Gerry Scotti anni fa su Canale 5. Dopo diversi anni di silenzio, è tornato in auge qualche mese fa proprio grazie alle ospitate nei talk show condotti da Barbara d'Urso (Pomeriggio 5 e Domenica Live), che lo ha spesso invitato in virtù della sua indole fumantina. "Ho un carattere spigoloso - ha spiegato nella clip di presentazione - Al Grande Fratello morirà l'immagine dell'angioletto che cantava da bambino".

Imparato è inoltre finito al centro di risse televisive per alcuni presunti "ritocchini" sempre smentiti: "Si basano solo su foto per dire che sono rifatto quando farò qualcosa sarò il primo a dirlo ma finora non ho fatto nulla".

Cristian Imparato, vita privata

Cristian Imparato risulta single. Quando Barbara d'Urso, in diretta televisiva, le ha chiesto se è fidanzato, lui ha risposto così: "Non potrei mai averla"

Cristian Imparato, partecipazione ad altri reality show

'Io Canto', 2010, Canale 5, vincitore