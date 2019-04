Chi è Gennario Lillio, concorrente del Grande Fratello 2019: lavoro, vita privata, foto

Nel cast del Grande Fratello 2019, in onda ogni lunedì in prima serata Canale 5, Gennario Lillio. Di seguito tutto quello che c'è da sapere su di lui, già noto al mondo del gossip per aver avuto una relazione con Lory Del Santo.

Gennario Lillio, vita privata

Nato a Napoli nel novembre del 1991, Gennario vive tra la sua città natale e Roma, dove studia scienze motorie. Figlio di genitori separati, non ha mai avuto rapporti con il papà. Si definisce estroverso e ambizioso, ma soprattutto single e alla ricerca di una fidanzata. Nel 2013 ha avuto una relazione con Lory Del Santo, che ha lasciato per gelosia.

Gennario Lillio, carriera

Personal trainer e proprietario di un centro fitness, Gennaro lavora anche come modello e negli ultimi anni ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie, programmi tv e ha avuto piccoli ruoli in varie fiction. Nel 2016 ha corteggiato Sonia Lorenzini a 'Uomini e Donne'.