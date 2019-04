Chi è Gianmarco Onestini, concorrente del Grande Fratello 2019: lavoro, vita privata, foto

Gianmarco Onestini è un concorrente del Grande Fratello 2019, il reality show in onda a partire da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Barbara d'Urso e gli opinionisti Cristiano Maglioglio ed Iva Zanicchi. Ma chi è Gianmarco Onestini? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere su di lei, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Gianmarco Onestini, lavoro

Nato a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, nel 1996, Gianmarco Onestini studia giurisprudenza all'Università di Bologna e si sta affermando come web influencer.

Chi è Gianmarco Onestini, vita privata

Gianmarco è il fratello di Luca Onestini, ex tronista di 'Uomini e Donne' ed ex concorrente del 'Grande Fratello Vip', a cui è molto legato, così come ai genitori. Appassionato di sport, ne pratica diversi: nuoto, tennis, basket, calcio, sci, vela, MMA. Gli piace viaggiare, suona la chitarra e l’ukulele. È single.

Chi è Gianmarco Onestini, partecipazione ad altri reality show

Nessuna. Nella Casa di GF è già entrato per fare una sorpresa al fratello, concorrente della seconda edizione Vip, e già da allora, gli sarebbe piaciuto diventare un concorrente di questo reality.

Chi è Gianmarco Onestini, percorso nella Casa

In aggiornamento

Chi è Gianmarco Onestini, foto