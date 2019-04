Chi è Ivana Icardi, concorrente del Grande Fratello 2019: lavoro, vita privata, foto

Ivana Icardi è una concorrente del Grande Fratello 2019, il reality show in onda a partire da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Barbara d'Urso e gli opinionisti Cristiano Maglioglio ed Iva Zanicchi. Ma chi è Kiko Cipollari? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere sull’hairstylist, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Ivana Icardi, vita privata

Ivana Icardi è la sorella minore del giocatore dell'Inter Mauro Icardi. Argentina, classe 1996, attualmente la Icardi vive con sua madre, il patrigno e i due fratelli minori a Las Palmas de Gran Canaria. E’ fidanzata con il calciatore Luis Fabian Galesio conosciuto al reality Gran Hermano, nel 2016.Ivana Icardi è al centro della scena per i dissidi con la cognata Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro. “Purtroppo il rapporto con mio fratello si è rovinato da quando c’è una persona nella sua vita. A me sua moglie non convince. Penso che se lui non fosse un calciatore lei non starebbe mai con lui. Sono arrabbiata e delusa”, ha dichiarato Ivana.

Chi è Ivana Icardi, carriera

Ivana è diventata molto popolare grazie alla sua partecipazione al Grande Hermano, versione spagnola del Grande Fratello nel 2016.

Chi è Ivana Icardi, partecipazione ad altri reality

