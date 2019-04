Chi è Kikò Nalli, concorrente del Grande Fratello 2019: lavoro e vita privata

Kiko Nalli è un concorrente del Grande Fratello 2019, il reality show in onda a partire da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Barbara d'Urso e gli opinionisti Cristiano Maglioglio ed Iva Zanicchi. Ma chi è Kiko Cipollari? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere sull’hairstylist, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Kikò Nalli, vita privata

Chicco Nalli, nome d’arte Kikò Nalli, è un hairstylist nato a Sabaudia, in provincia di Latina, nel 1970. Raggiunge la popolarità grazie al programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’: nell’edizione del 2002, infatti, partecipando al daiting show come corteggiatore della tronista Zahida, conosce l’opinionista Tina Cipollari e da quel momento se ne innamora. La coppia si sposa nel 2005. Dal loro amore nascono tre bambini: Mattias, Francesco e Gianluca. Kikò Nalli e Tina Cipollari si separano nel 2018 restando comunque in buoni rapporti per il bene dei loro figli. Al momento Kikò Nalli risulta single.

Chi è Kikò Nalli, carriera

Al di là del suo legame con Tina Cipollari, Kikò Nalli ha raggiunto una notevole popolarità come hairstylist di varie personalità del mondo dello spettacolo e della televisione italiana ed è tra i primi dieci influencer al mondo nel suo settore. Ha lavorato in trasmissioni come ‘Detto fatto’, condotto da Caterina Balivo, ed è stato spesso ospite di ‘Pomeriggio Cinque’ condotto da Barbara d’Urso. Nel privato Nalli gestisce un salone di bellezza chiamato Art Kikò Group.

Chi è Kikò Nalli, partecipazione ad altri reality

Nessuna