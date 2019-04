Chi è Mila Suarez, concorrente del Grande Fratello 2019: lavoro, vita privata, foto

(Chi è Mila Suarez, concorrente del Grande Fratello 2019)

Mila Suarez è una concorrente del Grande Fratello 2019, il reality show in onda a partire da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Barbara d'Urso e gli opinionisti Cristiano Maglioglio ed Iva Zanicchi. Ma chi è Mila Suarez? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere sulla modella e showgirl nata in Marocco, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Mila Suarez, lavoro

Mila Suarez è una modella e fashion blogger marocchina di 31 anni. Prima della partecipazione al Grande Fratello ha preso parte anche ai programmi Uomini e Donne e Temptation Island.

Chi è Mila Suarez, vita privata

Mila Suarez ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza tra il suo paese d’origine, l’Italia e la Spagna. A 18 anni va a vivere a Parma e inizia una carriera come modella e showgirl. La modella, nota anche per la sua somiglianza con Belen Rodriguez, è stata spesso al centro delle cronache rosa per il suoi amori turbolenti, come quello con l’attore Alex Belli. Nel 2013, ha avuto una relazione anche con Fabrizio Corona. Attualmente non risulta fidanzata.