Chi è Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello 2019: lavoro, vita privata, foto

Valentina Vignali è stata legata per cinque anni e mezzo con il giocatore di basket Stefano Laudoni . La loro è stata u na storia molto intensa e passionale terminata a causa di un tradimento di lui. Da allora Laudoni si è ricostruito una vita e ha una nuova compagna, mentre Valentina è fidanzata con il fotografo Lorenzo Orlandi.

27 anni di Rimini, Valentina Vignali è una cestista attualmente in forza all’Athena Roma, personaggio televisivo e influencer con oltre 2 milioni di followers su Instagram. Ha partecipato a Miss Italia nel 2010, arrivando tra le finaliste, è stata spesso ospite di Barbara d’Urso a ‘Pomeriggio Cinque’ e ha anche avuto un ruolo nel salottino di ‘Avanti un altro’ nel 2018. Nel 2013 ha posato per la nota rivista Playboy.

Valentina Vignali è una concorrente del Grande Fratello 2019, il reality show in onda a partire da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Barbara d'Urso e gli opinionisti Cristiano Maglioglio ed Iva Zanicchi. Ma chi è Valentina Vignali? Di seguito trovate tutto quello che c'è da sapere sulla cestista e influencer di Rimini dalla carriera alla vita privata.

Valentina Vignali, ospite dello studio di askanews, ha commentato l'intervista pubblicata su Dagospia, poi sparita, in cui avrebbe parlato lungamente delle sue prestazioni sessuali e non solo, e per cui aveva minacciato querele, smentendo di aver mai detto quelle cose