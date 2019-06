GF 2019, chi vincerà? In Casa si azzardano nomi: al via i pronostici

(Gennaro e Francesca si lanciano in un pronostico sul vincitore di GF16)

Chi vincerà il Grande Fratello 2019? La domanda diventa sempre più ricorrente per gli appassionati del reality di Canale 5 che per due mesi hanno seguito le dinamiche nate all’interno della Casa più spiata d’Italia e che adesso scommettono sul concorrente favorito per la vittoria. L’interrogativo se lo pongono sì i telespettatori, ma anche gli inquilini rimasti iniziano a fare pronostici sul compagno o la compagna che più di altri potrebbe aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro.

Chi vincerà il Grande Fratello 2019? Il pronostico di Gennaro

A discutere sul probabile vincitore della 16esima edizione del Grande Fratello sono stati Gennaro e Francesca, l’uno pronto a sussurrare i nomi dei più papabili, l’altra più cauta nel rivelare le sue congetture. “Io mi escludo… Martina o Enrico”, ha azzardato il ragazzo, mentre Francesca De Andrè ha preferito tacere certa del suo intuito che solo a giochi fatti dirà se aveva indovinato oppure no. Certo è che, adesso, almeno da parte dei concorrenti in finale (Gennaro Lilio, Enrico Contarin, Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini, Martina Nasoni, Erica Piamonte e Francesca De André), nulla può più essere pilotato a suon di nomination e strategie, e che tutto ormai è rimesso al responso del televoto che lunedì 10 giugno eleggerà il vincitore.

Chi vince il Grande Fratello 2019? Spunta il nome del favorito

Stando a quanto riportano i siti di scommesse Stanleybet ed Eurobet, a contendersi la prima posizione sono due uomini: Enrico Contarin in primis e, dopo di lui, Gennaro Lillio. Non sarebbe la prima volta, del resto, che a sbancare al reality sono le persone meno irriverenti del gioco. Gennaro in questi mesi è stato apprezzato dal pubblico per il suo carattere equilibrato e maturo; ed anche Enrico, dal canto suo, si è mostrato sempre rispettoso nei confronti del gruppo, sfoggiando peraltro una spiccata simpatia.