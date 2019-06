Chi vince il Grande Fratello 2019? Spunta il nome del favorito

Chi vince il Grande Fratello 2019? A due settimane dalla fine del reality show di Canale 5, gli scommettitori si stanno sbizzarrendo con il toto-scommesse. Ricordiamo che, al momento, sono 10 i concorrenti rimasti in gara, sei uomini e quattro donne, pronti a sfidarsi fino all'ultimo per conquistare il primo posto del podio: Gennaro Lilio, Enrico Contarin, Gianmarco Onestini, Kikò Nalli, Michael Terlizzi, Valentina Vignali, Martina Nasoni, Erica Piamonte e Francesca De André.

Chi vince il Grande Fratello 2019? Ecco il nome del favorito

Stando a quanto riportano i siti di scommesse Stanleybet ed Eurobet, a contendersi la prima posizione sono due uomini: Gennaro Lillio ed Enrico Contarin, quotati a parimerito. Non sarebbe la prima volta, del resto, che a sbancare al reality sono le persone meno irriverenti del gioco. Gennaro in questi mesi è stato apprezzato dal pubblico per il suo carattere equilibrato e maturo; ed anche Enrico, dal canto suo, si è mostrato sempre rispettoso nei confronti del gruppo, sfoggiando peraltro una spiccata simpatia.

In terza posizione dovrebbe esserci invece Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e al centro dell'attenzione per la love story con la coinquilina Ambra Lombardo. Quarto Michael Terlizzi, amato per la sua profonda sensibilità.

In basso, la classifica dei concorrenti secondo gli scommettitori

Chi vince il Grande Fratello 2019? La classifica

Bisogna scalare al quinto posto per trovare la prima donna della classifica. E cioè Martina Nasoni, ovvero la 'ragazza dal cuore di latta' cui ha dedicato una canzone Irama. Dopo di lei, in sesta posizione. Gianmarco Onestini, fratello dell'ex tronista Luca; e poi: l'ex giocatrice di basket Valentina Vignali; la commessa Erica Piamonte; l'opinionista tv Francesca De André. Chiudo la classifica, suo malgrado, l'imprenditore e modello Daniele Dal Moro.