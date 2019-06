Grande Fratello, Malgioglio tifa Martina: "Sarebbe vittoria anche per Irama"

Tempo di pronostici per il 'Grande Fratello'. A pochi giorni dal gran finale, in onda lunedì 10 giugno in prima serata su Canale 5, tutti si sbizzarriscono con l'elezione del "proprio" vincitore. E, tra questi, c'è anche Cristiano Malgioglio, opinionista del reality show insieme con Iva Zanicchi. Per lui, che non si è mai risparmiato in stoccate ai concorrenti, c'è una sola inquilina che merita la vittoria: Martina Nasoni, ovvero "La ragazza col cuore di latta" cantanta da Irama all'ultimo Festival di Sanremo 2018.

Poco fa, su Instagram, Malgioglio ha fatto il suo outing per Martina. "Se vincesse Martina - si legge nell'ultimo post - Sarebbe un gioiello di vittoria". E poi, sibillino, aggiunge: "Ma anche per qualcun altro, Irama...". Ricordiamo che, a contendersi la finale, oltre a Martina, ad oggi sono anche Enrico Contarin, Erica Piamonte, Francesca DE André, Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini e Gennaro Lillio. Gli scommettitori danno per favoriti alla vittoria proprio Gennaro ed Enrico, a parimerito, ma solo la prossima diretta del programma darà un esito certo.

La canzone di Irama per Martina Nasoni

Ed è proprio su Irama che sono puntati gli occhi da quando la 21enne ternana ha messo piede nella Casa. Che rapporto c'è tra i due? Quando e come si sono incontrati? Fino ad oggi il cantante non si è ancora espresso a tal proposito, ma siamo certi che sta seguendo la sua "musa" in silenzio. Proprio a lei, infatti, ha dedicato uno dei suoi brani più belli. Una canzone che gli è valso il settimo posto a Sanremo e che racconta la storia di Martina, affetta da cardiomiopatia ipertrofica. Totalmente inventata, invece, sarebbe la porzione di testo in cui racconta delle violenze domestiche subite dal padre.