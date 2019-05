Dori Ghezzi su Francesca De Andrè al GF: “Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo”

Per la prima volta dall’inizio del Grande Fratello 16, Dori Ghezzi, moglie dei cantautore Fabrizio De Andrè, ha commentato la partecipazione della nipote del marito come concorrente del reality condotto da Barbara d’Urso in un’intervista rilasciata alla rivista Sono.

Francesca De Andrè è senz’altro una delle protagoniste più discusse di questa edizione: al centro delle varie liti durante le quali si è sfogata con un linguaggio triviale e della vicenda che l’ha vista tradita dall'orami ex fidanzato Giorgio, la ragazza continua ad essere sotto l’occhio dell’attenzione anche per una certa simpatia con il compagno Gennaro.

Riguardo a tutta la vicenda, Dori Ghezzi ha così espresso il suo pensiero:

“Facciano come meglio credono. Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose. Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo. Momenti felici in famiglia? Ce ne sono stati”

Il riferimento è evidentemente alle polemiche che da settimane travolgono la figlia di Cristiano De Andrè, figlio del grande Fabrizio, citato da Cristiano Malgioglio nel corso di una diretta del reality e motivo di un durissimo scontro con Francesca.

Francesca De Andrè diffidata dal padre Cristiano

A poche ore dal suo ingresso nel reality, Cristiano De Andrè aveva diffidato le figlie Francesca e Fabrizia dal parlare di lui e della loro delicata situazione famigliare. Qualche giorno fa Alice De Andrè, altra sorella della concorrente, ha espresso tutto il suo sconcerto per le dinamiche che stanno vedendo Francesca al centro dello spettacolo televisivo.