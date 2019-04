Grande Fratello, Erica fa coming out | VIDEO

(Nel video in alto, Erica Biamonte fa coming out)

Erica Piamonte fa coming out al 'Grande Fratello'. La 30enne di Campi Bisenzio, ex ragazza immagine ed oggi commessa, è single ma ammette di essere attratta da entrambi i sessi: "Mi garbano sia uomini che donne, ma immagino che avrò una famiglia con un uomo", spiega.

La dichiarazione di Erica è arrivata durante un gioco di "confessioni" con Audrey e Daniele, i compagni con cui è reclusa nel Camping Carmelita. Alla domanda "Sei mai stata attratta da qualcuno del tuo stesso sesso?", la ragazza ha risposto affermativamente: "A me garbano uomini e donne. Però ho una visione tradizionalista, cioè se mi immagino fidanzata mi immagino fidanzata con un uomo, però a me piacciono anche le donne. So però che la mia famiglia sarà con un uomo, le donne mi piacciono e basta".

E Daniele ci ha scherzato su: "Ma allora abbiamo sbagliato domanda. La vera domanda è: Erica, quale ragazza ti piace nella Casa?". Lei non ha risposto, limitandosi a sorridere. Subito dopo, anche Audrey ha confermato di aver provato attrazione per una ragazza: "Aveva i capelli corti, era molto carina", senza aggiungere ulteriori dettagli.

Quello di Erica, è il secondo coming out nel giro di pochi giorni. Già Cristian Imparato, ieri, aveva dichiarato di essere gay, spiegando di sognare una famiglia ed un figlio.