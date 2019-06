GF, Erica in lacrime ripensa all'ex: "Ho paura di uscire"

(Nel video sopra lo sfogo di Erica)

In questi ultimi giorni, a un passo dalla finale del Grande Fratello, l'emotività la fa da padrona in Casa. I ragazzi pensano all'esperienza vissuta e a quello che li aspetterà fuori, ma Erica si lascia travolgere dai pensieri.

Un pianto disperato tra le braccia di Francesca De Andrè, a cui è legatissima. "Ho paura di uscire. Sono forte, ma ho paura che fuori lo rifaccio. Ti prego fai di tutto per non farmelo fare". Erica si riferisce all'ex fidanzato, temendo di cedere e correre di nuovo da lui, che l'ha fatta soffrire, appena finito il reality.

"Mi diceva 'Sei la cosa peggiore che mi è capitata'" si sfoga, ma Francesca la sprona: "Tu sei forte. Fanculo tutti, devi stare bene! Ti meriti di stare bene. Fuori prenderai più consapevolezza. Ti sveglierai e lo vedrai per quello che è". E se non sarà così? "Vengo a Firenze e ti faccio un c*** così". La schiettezza delle amiche...