Grande Fratello, semifinale: eliminati, finalisti e nomi al televoto

(Enrico, Erica e Francesca sono al televoto per tutta la settimana per decretare l'ultimo finalista di GF16)

Semifinale ricca di sorprese quella del Grande Fratello 2019: lunedì 3 giugno la nona puntata del reality di Canale 5 è stata caratterizzata da tante sorprese, qualche eliminazione e, soprattutto, dalla proclamazione dei primi finalisti in lizza per la vittoria.

Ad abbandonare il gioco nel corso della nona puntata che ha aperto e chiuso tre sfide al televoto sono stati Kikò, Valentina e Michael. Ad andare dritti in finale, invece, Gennaro, Martina, Daniele e Gianmarco. Ancora in bilico Francesca De André, Enrico ed Erica che si giocano il quinto posto con un televoto lasciato aperto nel corso di questi ultimi giorni.

Grande Fratello, il triangolo ‘Francesca De Andrè – Giorgio – Gennaro’

E’ stata ancora una volta la storia sentimentale di Francesca De Andrè ad aver animato l’inizio della nona puntata del Grande Fratello. La ragazza ha ricevuto una lettera dall’ormai ex (?) fidanzato Giorgio che le ha chiesto di poter chiarire tutto una volta uscita dalla Casa. La concorrente ha anche spiegato che con Gennaro non c’è stato assolutamente nulla, nemmeno il bacio appassionato su cui tanto ha indagato Barbara d’Urso. A scaldare gli animi anche la lite verbale tra la stessa Francesca De Andrè e l’opinionista Cristiano Malgioglio.

Grande Fratello, il bacio di Kikò e Ambra

Altro protagonista della diretta tv è stato Kikò Nalli, sorpreso dall’entrata di Ambra Lombardo. L’hairstylist è stato anche colto dalla commozione per aver saputo che il figlio Mattias non ha più nulla in contrario alla relazione con la donna, abbracciata e baciata nel romantico scenario a lume di candela.

Grande Fratello, Simone Coccia e l’onorevole Pezzopane tornano nella Casa

A distanza di un anno, l’ex concorrente Simone Coccia è tornato nella Casa del Grande Fratello insieme alla sua compagna, l’onorevole Stefania Pezzopane. La coppia ha voluto rivivere quelle emozioni e fare una sorpresa ai concorrenti. “Questo è un tempo ostile all’amore. Si semina odio, si fa enfasi sulle cose brutte e negative. E’ il rancore che trasforma le persone, dovete metterlo alle spalle”, ha detto Pezzopane: “In questa Casa ho abbracciato Simone l’anno scorso, e ce la siamo vista brutta, ce ne hanno dette di tutte colori. Ma cosa ci importa di quello che scrivono? Siate forti, coraggiosi, innamorati”.