GF, Francesca De Andrè scrive una lettera allʼex fidanzato: la reazione di Gennaro

(Francesca si confronta con Gennaro sulla lettera indirizzata all'ex fidanzato Giorgio)

A due settimane dalla confessione del fidanzato Giorgio che in diretta tv ha ammesso di averla tradita, Francesca De Andrè non ha ancora accantonato del tutto il pensiero di lui, mittente di una lettera che deve averla turbata davvero molto se è arrivata al punto di decidere di rispondergli con la stessa moneta. Nonostante il riavvicinamento a Gennaro e nonostante manchino appena tre giorni alla fine dell’esperienza televisiva del Grande Fratello, la ragazza ha, infatti, deciso di scrivere una lettera all’ex compagno, perché – ha spiegato – “è l’unica persona a cui mi viene da scrivere visto che ho un conto in sospeso!”.

GF, Francesca De Andrè scrive una lettera a Giorgio

“E' senza dignità, non ha proprio giustificazioni”, le parole che Francesca De Andrè ha rivolto all’uomo che l’ha fatta tanto soffrire prima di confrontarsi con Gennaro, il compagno di avventura con cui è nato qualcosa che si trascina da settimane tra alti e bassi. “Voglio proprio vedere cosa c'è da dire”, ha detto Francesca; “Sono tutti interrogativi che solo fuori potrai risolvere”, le parole di Gennaro, paziente ascoltatore dello sfogo sul suo ex della ragazza baciata appena qualche giorno fa...