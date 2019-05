GF, il fuorionda della De Andrè sul fidanzato: "Può essere andato a drogarsi in macchina"

E' un momento difficile per Francesca De Andrè, lasciata dal fidanzato Giorgio Tambellini, che la scorsa settimana era entrato in casa a giurarle amore e fedeltà e al centro di insistenti voci su un nuovo presunto tradimento. Le foto pubblicate dal settimanale Oggi, che ritraggono il ragazzo in dolce compagnia, sono abbastanza eloquenti anche se la nipote del famoso cantautore stenta a crederci.

Amici e compagni d'avventura stanno provando in tutti i modi a farle capire che non è l'uomo giusto per lei e dopo la puntata di lunedì Valentina Vignali ha chiesto senza giri di parole: "Può essere che stava in condizioni un po' così e ha fatto questa cosa? Ha fatto cose perché stava fatto? Perché ci sono anche quelli così, non è nè il primo né l'ultimo". La risposta di Francesca è stata secca: "Sì, poteva essere andato in macchina a drogarsi, ma non è giustificato".

Un "fuorionda" che ovviamente le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso e bisognerà vedere ora se ci saranno ripercussioni (legali) sulla De Andrè e sull'amica Valentina Vignali. Non ci sarebbe da stupirsi, infatti, se arrivasse una querela per diffamazione.

Sopra il video pubblicato sulla pagina Instagram del sito Bitchyf