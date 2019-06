GF, pace fatta tra Francesca De Andrè e Gennaro: scatta il bacio (coperto dai cuscini)

(Francesca e Gennaro appena svegli sembrano baciarsi appassionatamente nascondendosi dietro il cuscino)

Fino alla fine, fino all’ultimo giorno del Grande Fratello durerà l’interminabile tira e molla tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillo, ora divisi da incomprensioni e gelosie, ora vicini in un abbraccio mattutino che fa da apripista a quello che pare proprio un bacio appassionato. All’indomani dai ripensamenti della concorrente, rapita dalla nostalgia verso il fidanzato traditore Giorgio che le ha anche inviato una lettera, e allo “stop” dichiarato dal compagno di avventura esasperato dal suo atteggiamento, poche ore fa la coppia si è ritrovata a letto, l’uno accanto all’altra, per sancire la pace con un gesto che lascia ben poco all'immaginazione.

Francesca De Andrè e Gennaro Lillo, scatta il bacio (coperto dai cuscini)

Pochi giorni fa Francesca De André e Gennaro Lillio hanno avuto un furioso litigio. Tra loro sono volate parole grosse fino a ignorarsi per diverse ore, ma alla fine ha prevalso l’attrazione reciproca che dura ormai da diverse settimane. Appena svegli i due si sono nascosti sotto un cuscino per non essere ripresi dalle telecamere, ma il video (che potete vedere in alto) non lascia molto spazio a dubbi. E stavolta sarà difficile negare il bacio che ha disteso gli animi e placato le tensioni.