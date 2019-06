Grande Fratello, Francesca De André ripensa a Giorgio. Gennaro perde la pazienza

Questa coppia non s'ha da fare. O almeno così pare dagli ultimi sviluppi. Da un lato Francesca De André, che ripensa all'ex fidanzato Giorgio Tambellini (che l'ha lasciata "a distanza" durante la permanenza di lei nella Casa del 'Grande Fratello'), dall'altra Gennaro Lillio, evidentemente esasperato dall'atteggiamento della coinquilina.

Non sembrano trovare un approdo, dunque, gli avvicinamenti tra i due avvenuti negli ultimi giorni (che, va specificato, non sono mai sfociati in un bacio vero e proprio). Per buona pace di tanti romantici telespettatori e della stessa sorella di lei, Fabrizia, che si è sempre detta contraria alla love story con Giorgio.

Francesca ripensa all'ex

Durante una chiacchierata in Confessionale, infatti, Francesca si mostra nostalgica rispetto alla relazione con l'imprenditore toscano, reo di averla tradita secondo le indiscrezioni. "È vero che eravamo una coppia follemente innamorata, fino al 14 aprile, quando sono entrata nella Casa. Ho una voglia pazza di rivedere quella persona che ho lasciato fuori il 14 aprile. Ho voglia di lui. Le nostre discussioni non duravano neanche 5 minuti, mi faceva sorridere, non c'era verso di tenergli il muso".

E, dopo la furiosa litigata di ieri notte, anche Gennaro, che fino ad oggi si era mostrato molto interessato alla ragazza, cede: "Sono arrivato, stop". Che sia finita così?